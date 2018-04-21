الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بإن أمناس (وزارة الدفاع الوطني)

الجزائر- كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبيي يوم الجمعة بإن امناس (منطقة طارات بولاية إليزي), بالناحية العسكرية الرابعة, مخبأ للأسلحة والذخيرة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على بندقية رشاشة من نوع "اف ام" (FM) و بندقية قناصة و مسدسين (2) رشاشين من نوع كلاشنيكوفي وكمية من الذخيرة تضم صاروخين هيليكوبتر مضادة للدبابات و خراطيش من مختلف العيارات (208 خرطوشة) و ثلاث مخازن ذخيرة.

وأضاف ذات البيان أن هذه العملية تأتي لتضاف إلى سلسلة النتائج المحققة ميدانيا ولتؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف افراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن والبلاد".