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تنظيم منتدى جزائري-بريطاني حول الأمن الالكتروني يومي 8 و 9 مايو بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر- ستنظم الطبعة الاولى للمنتدى الجزائري-البريطاني حول الامن الالكتروني يومي 8 و 9 مايو المقبلين بالجزائر  العاصمة, بحضور خبراء من البلدين, حسبما علم يوم الجمعة لدى هيئة "بيلدينغ بيزنس بريج ألجيريا" المبادرة بتنظيم هذا الحدث.

و تم التأكيد أن المنتدى الذي سينظم بالتعاون مع المجلس الجزائري  البريطاني سيتمحور حول "خطر المرونة الالكترونية في الاقتصاد الرقمي", مضيفا  ان المنتدى يندرج في اطار مسعى للتفكير و التبادل, و يرمي الى "ترقية تصور  دولي في مجال الأمن الالكتروني".

و سيشارك في المنتدى الموجه الى المؤسسات الجزائرية "المعرضة للأخطار  المتزايدة للاقتصاد الرقمي", محللون و خبراء في مجال الامن الالكتروني من  المملكة المتحدة و الجزائر اللذين يتقاسمان خبرات مشتركة".

و سيكون الحدث فرصة لترقية الاتفاقات بين المؤسسات الجزائرية و  البريطانية في مجال التكوين و التبادل و المهارة التكنولوجية و منح الرخص و  تنفيذ مبادرات ملموسة ترمي الى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

و سيكون لممثلي مؤسسات البلدين فرصة للمشاركة في تفكير استراتيجي في  المجال و تثمين خبراتهم من خلال عرض الخبرات في اطار ورشات و ندوات.

و سيتطرق المنتدى في هذا السياق الى مختلف المواضيع التي لها علاقة  بالأمن الالكتروني مثل تقييم الاخطار و الكشف المبكر للاعتداءات و الوقاية  منها, و حماية المعطيات الشخصية.

كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم منتدى جزائري-بريطاني حول الأمن الالكتروني يومي 8 و 9 مايو بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 08:52     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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