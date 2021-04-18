تنظيم منتدى جزائري-بريطاني حول الأمن الالكتروني يومي 8 و 9 مايو بالجزائر العاصمة

الجزائر- ستنظم الطبعة الاولى للمنتدى الجزائري-البريطاني حول الامن الالكتروني يومي 8 و 9 مايو المقبلين بالجزائر العاصمة, بحضور خبراء من البلدين, حسبما علم يوم الجمعة لدى هيئة "بيلدينغ بيزنس بريج ألجيريا" المبادرة بتنظيم هذا الحدث.

و تم التأكيد أن المنتدى الذي سينظم بالتعاون مع المجلس الجزائري البريطاني سيتمحور حول "خطر المرونة الالكترونية في الاقتصاد الرقمي", مضيفا ان المنتدى يندرج في اطار مسعى للتفكير و التبادل, و يرمي الى "ترقية تصور دولي في مجال الأمن الالكتروني".

و سيشارك في المنتدى الموجه الى المؤسسات الجزائرية "المعرضة للأخطار المتزايدة للاقتصاد الرقمي", محللون و خبراء في مجال الامن الالكتروني من المملكة المتحدة و الجزائر اللذين يتقاسمان خبرات مشتركة".

و سيكون الحدث فرصة لترقية الاتفاقات بين المؤسسات الجزائرية و البريطانية في مجال التكوين و التبادل و المهارة التكنولوجية و منح الرخص و تنفيذ مبادرات ملموسة ترمي الى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

و سيكون لممثلي مؤسسات البلدين فرصة للمشاركة في تفكير استراتيجي في المجال و تثمين خبراتهم من خلال عرض الخبرات في اطار ورشات و ندوات.

و سيتطرق المنتدى في هذا السياق الى مختلف المواضيع التي لها علاقة بالأمن الالكتروني مثل تقييم الاخطار و الكشف المبكر للاعتداءات و الوقاية منها, و حماية المعطيات الشخصية.