تنظيم منتدى جزائري-بريطاني حول الأمن الالكتروني يومي 8 و 9 مايو بالجزائر العاصمة

و تم التأكيد أن المنتدى الذي سينظم بالتعاون مع المجلس الجزائري البريطاني سيتمحور حول "خطر المرونة الالكترونية في الاقتصاد الرقمي", مضيفا ان المنتدى يندرج في اطار مسعى للتفكير و التبادل, و يرمي الى "ترقية تصور دولي في مجال الأمن الالكتروني".
و سيشارك في المنتدى الموجه الى المؤسسات الجزائرية "المعرضة للأخطار المتزايدة للاقتصاد الرقمي", محللون و خبراء في مجال الامن الالكتروني من المملكة المتحدة و الجزائر اللذين يتقاسمان خبرات مشتركة".
و سيكون الحدث فرصة لترقية الاتفاقات بين المؤسسات الجزائرية و البريطانية في مجال التكوين و التبادل و المهارة التكنولوجية و منح الرخص و تنفيذ مبادرات ملموسة ترمي الى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
و سيكون لممثلي مؤسسات البلدين فرصة للمشاركة في تفكير استراتيجي في المجال و تثمين خبراتهم من خلال عرض الخبرات في اطار ورشات و ندوات.
و سيتطرق المنتدى في هذا السياق الى مختلف المواضيع التي لها علاقة بالأمن الالكتروني مثل تقييم الاخطار و الكشف المبكر للاعتداءات و الوقاية منها, و حماية المعطيات الشخصية.