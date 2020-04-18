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إلقاء القبض على 3 إرهابيين بجيجل

  أدرج يـوم : الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 14:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
إلقاء القبض على 3 إرهابيين بجيجل

الجزائر- ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة بجيجل القبض على ثلاثة إرهابيين ، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيطي ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 20 أفريل 2018  بمنطقة عين لبنى/زيامة منصورية  بجيجل القبض على ثلاثة (03) إرهابيين. يتعلق الأمر بكل من  الإرهابي الخطير "هـ.عبد الحكيم" المكنى "عبد النصير جمال" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995 ، و الإرهابي "م. محمد أرزقي" المكنى "عمي السعيد " الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2002  و الإرهابي "ع. هشام" المكنى "معاذ" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017  " .

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هذه العملية مكنت من إسترجاع ثلاثة مسدسات(03) رشاشة من نوع كلاشنيكوف، خمسة مخازن (05) و(155 طلقة، نظارة ميدان (01) وثلاثة (03) هواتف نقالة، حسب البيان الذي أوضح ان "العملية متواصلة " .

و "تأتي هذه العملية في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن" كما اختتم البيان.

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إلقاء القبض على 3 إرهابيين بجيجل
  أدرج يـوم : الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 14:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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