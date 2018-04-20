إرهابي خطير مسؤول في أحد التنظيمات الإرهابية بالساحل يسلم نفسه بتمنراست

الجزائر- سلم إرهابي خطير مسؤول في احد التنظيمات الإرهابية بالساحل نفسه اليوم الجمعة بتمنراست للسلطات العسكرية، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ، سلم إرهابي خطير مسؤول في احد التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية ال6 ، صبيحة يوم 20 افريل 2018 ، و يتعلق الأمر بالمسمى "العربي خليفة" المكنى "ابو ايوب"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010 و بحوزته مسدس رشاس من نوع كلاشنيكوف و مخزن ذخيرة مملوء".

و بهذه المناسبة تدعو وزارة الدفاع الوطني مرة أخرى من تبقي من الإرهابيين لاغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.