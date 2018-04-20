جبهة القوى الاشتراكية: انطلاق أشغال انتخاب هيئة رئاسية جديدة

الجزائر- انطلقت أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي لجبهة القوى الاشتراكية، اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة، لانتخاب هيئة رئاسية جديدة طبقا لقرار المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد في 9 مارس الفارط.

و اُستهلت أشغال هذا اللقاء الاستثنائي المنعقد في جلسة مغلقة بتقديم مكتب المؤتمر ثم قراءة لائحة المجلس الوطني ل9 مارس الفارط ليتم بعد ذلك فتح قوائم الترشحات للهيئة الرئاسية.

و اختتمت الجلسة الصباحية بتنصيب لجنة المصادقة و الانتخاب في حين ستستأنف الأشغال في الظهيرة بإيداع قوائم الترشحات للهيئة الرئاسية.

وطبقا لهذه اللائحة فأن "القوانين الاساسية المصادق عليها في المؤتمر ال5 للحزب لاسيما المادة 48 ، ونظرا لتقلص عدد اعضاء الهيئة الرئاسية إلى عضوين، فان الامر يستدعي عقد مؤتمر وطني استثنائي لانتخاب هيئة رئاسية جديدة بقائمة توافقية تضم خمس أعضاء من ضمنهم اعضاء الهيئة الرئاسية الحالية والمؤهلة للدعوة لعقد مؤتمر وطني عادي".

وتشير اللائحة إلى أنه "على أساس هذه القوانين الأساسية، قرر المجلس الوطني عقد مؤتمر وطني استثنائي بتاريخ 20 أبريل المقبل المصادف ليوم الديمقراطية"، مضيفة أنه "طبقا للقوانين الأساسية فإن لجنة التحضير للمؤتمر الوطني ومكتب المؤتمر سيترأسهما رئيس المؤتمر ال5 للحزب السيد محند أمقران شريف".

كما أوضحت اللائحة أن قائمة أعضاء لجنة التحضير للمؤتمر الوطني وقائمة المشاركين في هذا المؤتمر "مطابقتان للقائمتين المصادق عليهما في المؤتمر ال5 مع حذف كل الذين غادروا الحزب أو كانوا محل اجراءات تأديبية".

وعليه، فان المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة القوى الاشتراكية سيعكف على استخلاف العضوين السابقين في الهيئة الرئاسية (رشيد حاليت و سعيدة ايشلامن) في حين قرر علي العسكري العودة إلى منصبه في هذه الهيئة بعد أن أعلن عن استقالته شهر فبراير الفارط.

و من المقرر عقد المؤتمر العادي ال6 لحزب جبهة القوى الاشتراكية خلال الثلاثي الأول من عام 2019.