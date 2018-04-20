سفير مالي بالجزائر يستقبل في وزارة الشؤون الخارجية

الجزائر- استقبل المدير العام لقسم إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية سفيان ميموني يوم الخميس سفير جمهورية مالي بالجزائر ناني توري، حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف.

و أكد السيد بن علي الشريف في تصريح لوأج أن "سفير جمهورية مالي بالجزائر ناني توري استقبل اليوم في إطار نشاطاته الدبلوماسية العادية، بمقر وزارة الشؤون الخارجية من طرف السفير سفيان ميموني المدير العام لقسم إفريقيا.

و دارت المحادثات حول العلاقات الثنائية و آفاق تعزيزها".

و مكن هذا اللقاء "الذي يأتي غداة الزيارتين اللتين قام بهما إلى الجزائر وزير الطاقة المالي و وزيرة الثقافة المالية التي شاركت في الصالون الدولي ال4 للإبداع حيث كانت مالي ضيفة شرفه، من تقييم التعاون الثنائي و الاتفاق على أعمال مستقبلية من شأنها تنشيط هذا التعاون أكثر فأكثر"، حسبما أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية.