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المجاهد الصالح حناشي في ذمة الله  

  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر -  انتقل الى رحمة الله المجاهد الصالح حناشي عن عمر يناهز 90 سنة ببرج بوعريريج ، حسب ما علم اليوم الخميس لدى وزارة  المجاهدين. 

الفقيد من مواليد 1928 بولاية برج بوعريريجي التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1956، فكان عضوا بفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا ضمن فرقة مشكلة من  مجموعة من الفدائيين بمدينة مونتيبلياري إقليم دوبس.

وشارك المرحوم في العديد من العمليات الفدائية التي استهدفت البوليس الفرنسي، إلى أن ألقى عليه القبض مع مجموعة من الجزائريين في 24 أكتوبر 1959 وزُجَّ به  في أحد السجون الفرنسية حيث تعرض لمختلف أنواع التعذيب بالسجن إلى غاية 10  فبراير 1961 أين أطلق سراحه لكنه واصل عمله ونضاله الوطني بالمهجر إلى أن غاية  وقف القتال. 

وغداة الاستقلال، واصل الفقيد بكل تفان مسيرته من أجل بناء الوطن إلى أن  وافاه الأجل بعد حياة مليئة بالتضحيات والمواقف النبيلة.

وأمام هذا المصاب بعث وزير المجاهدين الطيب زيتوني برقية تعزية إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد سائلا الله أن يتغمد روحه بواسع الرحمة والرضوان ويسكنه فراديس الجنان وأن يلهم أهله ورفاقه جميل الصبر والسلوان.

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المجاهد الصالح حناشي في ذمة الله  
  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 19:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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