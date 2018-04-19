المجلس الشعبي الوطني: السؤال الشفوي وسيلة رقابية لتسليط الضوء على انشغالات المواطنين

وأوضح السيد بوحجة, في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الاسئلة الشفوية على وزراء بعض القطاعات, أن "آلية السؤال الشفوي تعتبر وسيلة رقابية تمكن نواب الشعب وأعضاء الحكومة من اجراء حوار هادئ وفعال بغية تسليط الضوء على انشغالات المواطنين واهتماماتهم".
كما تهدف أيضا الى "لفت نظر أعضاء الحكومة الى بعض المسائل التي تتطلب المزيد من الايضاح للوقوف على أسبابها ومعالجتها خدمة للمصلحة العامة سيما كما قال-- وأن القطاعات الوزارية المعنية لهذا اليوم, "قد عرفت تنموية كبيرة وانجازات ضخمة في مختلف الميادين تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وكان المجلس الشعبي الوطني قد استأنف أشغاله اليوم في جلسة علنية خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة حيث تم برمجة 15 سؤالا خلال هذه الجلسة.
ووجهت الاسئلة الى كل من الوزير الأول, ووزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الشؤون الدينية والأوقاف الأشغال العمومية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الموارد المائية السكن والعمران والمدينة.