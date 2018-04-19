المجلس الشعبي الوطني: السؤال الشفوي وسيلة رقابية لتسليط الضوء على انشغالات المواطنين

مجلس الأمة: المصادقة على مشروع قانون التجارة الالكترونية -

منتدى أتاكور الدولي الأول .. دعوة لإعادة بعث وإنعاش السياحة الصحراوية -

أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية -

البنك العالمي يحين تقييمه للاقتصاد الجزائري -

التوقيع على اتفاق شراكة جزائري-كندي لإنجاز مشروع نموذجي للتسيير المدمج للنفايات -

الباحث عبدو عتو يعرب عن أمله في إفادة الجزائر من التكنولوجيا العالية -

اللجوء الى إستغلال الغاز و البترول الصخريين خيار إستراتيجي -

تطوير الشراكة في مجال المحروقات: أمن و استقرار البلاد عامل أساسي -

بدوي يؤكد من كوناكري على ضرورة تفعيل آليات متابعة قرارات اللجنة المشتركة الجزائرية-الغينية -

فريق طبي اسباني مختص يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين -

ضرورة أن تعمل المؤسسة الدينية من أجل تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتأمين البلاد فكريا -

حملات التبرع بالدم في صفوف الشرطة: جمع قرابة 85 ألف كيس منذ 2010 -

الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: الانطلاق في حفر 20 بئرا بتروليا في إطار الشراكة الجزائرية الاندونيسية مايو القادم -

وفاة زولا سكوييا: وزير المجاهدين يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر -

كاس الجزائر 2017- 2018 (نهائي): شبيبة القبائل- اتحاد بلعباس يوم الثلاثاء الفاتح مايو على الساعة 00ر16 بملعب 5 جويلية -

الرئيس التركي يعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل -

اللجنة المختلطة الجزائرية -السعودية: التوقيع بالرياض على 3 اتفاقيات للتعاون المشترك -

إعطاء إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور عبر 33 ولاية -

صدور العدد 0 من مجلة الداخلية -