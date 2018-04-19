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اكتشاف مسدس رشاش وذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة الدفاع الوطني )

  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 13:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرات

الجزائر - كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الاربعاء  ببرج باجي مختار اثر دورية استطلاعية بالمنطقة مسدس رشاش ومخزنين وكمية من الذخيرة , حسب ما اورده يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه " في إطار مكافحة الإرهاب وإثر دورية استطلاعية ببرج باجي  مختار/ن.ع.6 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 18 أفريل 2018 مسدسا  رشاشا من نوع كلاشينكوف ومخزنين (02) وكمية من الذخيرة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام/ن.ع. 6ي ساريتين (02) رباعيت الدفع و(2.725) طن من المواد الغذائية وجهاز كشف عن المعادن فيما ضبط حرس السواحل بوهران/ن.ع.2 وعنابة /ن.ع.5  (66.9) كيلوغراما من الكيف المعالج.

من جهة أخرىي أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (63) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان/ن.ع.2 في حين أحبط عناصر الدرك الوطني بالطارف/ن.ع.5 محاولة هجرة غير شرعية لـ(12) شخصا.

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اكتشاف مسدس رشاش وذخيرة ببرج باجي مختار (وزارة الدفاع الوطني )
  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 13:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 11 مرة   شارك

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