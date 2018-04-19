تحطم الطائرة العسكرية: مسؤولون روس يعربون عن مواساتهم للجزائر بمقر سفارة الجزائر بموسكو

و دون المسؤولون الروس شهادات عبروا فيها عن تضامنهم ومواساتهم في سجل التعازي المفتوح من 16 إلى 18 أبريل بسفارة الجزائر بموسكو التي عرفت كذلك زيارة ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في موسكو وأعضاء من الجالية الجزائرية المقيمة في روسيا وكذا مواطنين روس قدموا ليعبروا عن تعازيهم.
وفي نفس اليوم الذي تحطمت فيه طائرة إليوشين, بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعازي إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعرب فيها عن "مواساته لعائلات وأقارب الضحايا" مؤكدا دعمه لهم.
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من جانبها بعثت رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا فالنتينا ماتيفيانكو برقية تعزية إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح.
للتذكير خلف سقوط الطائرة العسكرية يوم الاربعاء الفارط ببوفاريك 257 ضحية أغلبهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي و كذا افراد من عائلاتهم.