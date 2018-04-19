تحطم الطائرة العسكرية: مسؤولون روس يعربون عن مواساتهم للجزائر بمقر سفارة الجزائر بموسكو

بدوي يؤكد من كوناكري على ضرورة تفعيل آليات متابعة قرارات اللجنة المشتركة الجزائرية-الغينية -

فريق طبي اسباني مختص يزور مخيمات اللاجئين الصحراويين -

ضرورة أن تعمل المؤسسة الدينية من أجل تعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتأمين البلاد فكريا -

حملات التبرع بالدم في صفوف الشرطة: جمع قرابة 85 ألف كيس منذ 2010 -

الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: الانطلاق في حفر 20 بئرا بتروليا في إطار الشراكة الجزائرية الاندونيسية مايو القادم -

وفاة زولا سكوييا: وزير المجاهدين يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر -

كاس الجزائر 2017- 2018 (نهائي): شبيبة القبائل- اتحاد بلعباس يوم الثلاثاء الفاتح مايو على الساعة 00ر16 بملعب 5 جويلية -

الرئيس التركي يعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل -

اللجنة المختلطة الجزائرية -السعودية: التوقيع بالرياض على 3 اتفاقيات للتعاون المشترك -

إعطاء إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور عبر 33 ولاية -

صدور العدد 0 من مجلة الداخلية -

رياضة المعاقين للجيدو: الجزائر ممثلة بعشرة (10) مصارعين في دورة كاس العالم بأنطاليا التركية -

تدمير مخبأ للإرهابيين بجيجل وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس -

معالم أثرية : قصر ورقلة في حاجة إلى مزيد من جهود الحماية -

بن غبريت تدعو المجلس الوطني للبرامج إلى إعداد مرجعية خاصة بكل مادة تعليمية -

قصر تمنطيط بأدرار: حاضرة تراثية عريقة تستدعي الحماية و التثمين -

وزيرا ثقافة الجزائر ومالي يؤكدان على تدعيم التبادل في مجال المخطوطات -

توقيع اتفاقية إطار بين سوناطراك والوكالة الفضائية الجزائرية -

6500 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي -