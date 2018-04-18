بدوي يؤكد من كوناكري على ضرورة تفعيل آليات متابعة قرارات اللجنة المشتركة الجزائرية-الغينية

الجزائر - أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي من كوناكري على ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لمتابعة قرارات اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-الغينية، حسب ما أفادت به الوزارة اليوم الأربعاء في بيان لها.

وخلال الزيارة التي قادته إلى جمهورية غينيا و التي دامت ثلاثة أيام، شدد السيد بدوي على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، حيث كان رئيسا الدولتين قد عبرا عن رغبتهما في "ترقيتها وإعطائها ديناميكية أكبر"، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تأسيس لجنة مشتركة جزائرية-غينية بعد الزيارة التي قام بها نظيره الغيني إلى الجزائر العام الماضي، مبرزا في هذا السياق "الرغبة المشتركة في وضع ميكانيزمات وآليات تسمح بمتابعة القرارات وتوصيات هذه اللجنة".

و كان السيد بدوي قد استهل هذه الزيارة التي كان قد شرع فيها الاثنين المنصرم، من مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية لوزارة الأمن والحماية المدنية والمدرسة الوطنية للشرطة والحماية المدنية بمنطقة كابيليني أين حضر استعراضات من قبل الطلبة، كانت مسبوقة بالوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء الطائرة العسكرية التي سقطت الأربعاء الماضي بالبليدة.

كما شاهد عرضا لفيلم حول نشاطات المدرسة منذ إنشائها، يوضح "مدى فاعلية و دور الضباط و من بينهم أولئك الذين تكونوا في مدارس الشرطة الجزائرية واستفادوا من الخبرات الجزائرية".

وفي ثاني يوم من هذه الزيارة، قام السيد بدوي رفقة نظيره الغيني أبدول كابيلي كاماراي بالتوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الأمن العام والحماية المدنية.

وقد تضمن برنامج الزيارة في يومها الثاني زيارة عدد من الهيئات الحكومية تحت وصاية وزارة الأمن العمومي والحماية المدنية الغينية، لاسيما مركز الشركة بطاموطو والوحدة المتنقلة للتدخل والأمن و كذا المديرية الوطنية للحماية المدنية بوسط العاصمة كوناكري.

وبهذه المناسبة، أكد السيد بدوي بأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين "ستسمح بإثراء الإطار القانوني الكائن و أيضا توطيد التبادلات بين جهازي الشرطة وجهازي الحماية المدينة للبلدين".

كما أكد الوزير استعداد الجزائر "لمرافقة مسار تدعيم قدرات وكفاءات الشرطة الغينية" و ذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية في مختلف التخصصات المرتبطة بالوقاية ومكافحة الجريمة العابرة للقارات بشتى أنواعها، و هو نفس الأمر بالنسبة لقطاع الحماية المدنية وذلك من أجل "تعزيز التعاون في هذا المجال قصد تقوية التزام وقدرات الحماية المدنية الغينية لمزيد من الفعالية".

وخلال هذه الزيارة، استقبل السيد بدوي من طرف وزير الشؤون الخارجية والغينيين بالخارج مامادي توري، حيث دعا إلى "توطيد التبادلات والعلاقات مع غينياي لاسيما فيما يخص التكوين والدعم التقني".

ومن جهته، أكد وزير الخارجية الغيني أن زيارة السيد بدوي "تعد رمزا قويا وتشكل القاطرة التي ستعيد بعث ديناميكية جديدة للعلاقات الجزائرية - الغينية" وفي لقائه مع وزير إدارة الإقليم واللامركزية الغيني الجنرال بوريما كوندي، تطرق السيد بدوي إلى تنصيب ميكانيزمات التعاون الثنائي في هذا المجال، مشيرا إلى جاهزية قطاعه لتبادل الخبرات لاسيما إعادة بعث الدورات التكوينية.