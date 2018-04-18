وفاة زولا سكوييا: وزير المجاهدين يوقع على سجل التعازي بمقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر

الجزائر - وقع وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء بمقر سفارة جنوب إفريقيا بالجزائر، باسم رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على سجل التعازي إثر وفاة زولا سكوييا، الوزير السابق والعضو المناضل في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، يوم 11 أبريل الجاري.

وكتب السيد زيتوني في سجل التعازي: "في هذا الظرف الأليم وبتكليف من فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وباسم الجزائر حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي، أتقدم إليكم بأحر التعازي الأخوية وأعمق مشاعر المواساة والتآزر، وأشاطر أحزان ذويه وأهله الكرام، أملا أن يجدوا في هذا العزاء الأخوي الصادق ما يقوي صبرهم ويزيدهم قوة وثباتا لتجاوز هذه المحنة العصيبة".

وأضاف وزير المجاهدين أنه "بفقدان المناضل سكوييا، تخسر جنوب افريقيا واحدا من خيرة أبنائها الذين كرسوا حياتهم في النضال ضد النظام العنصري وفي سبيل تحرير جنوب افريقيا والمضي قدما في تشييدها وتطويرها".

وختم السيد زيتوني رسالة التعزية بالقول: "وإذ أنحني أمام روح الفقيد الغالي، أدعو المولى أن يتقبله في ملكوته الأعلى وأن يجزيه الجزاء الأوفر على ما أسداه لوطنه من خدمات جليلة ستسجل من ذهب في صفحات التاريخ الحافل لبلدكم الشقيق".