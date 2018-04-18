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الجزائر- الولايات المتحدة الأمريكية: بحث سبل ترقية التعاون الأمني بين شرطتي البلدين 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 17:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات

الجزائر - بحث المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، خلال استقباله اليوم الأربعاء لسفير الولايات المتحدة الأمريكية  بالجزائر، جون ديروشر، سبل ترقية التعاون الأمني بين شرطتي البلدين، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن اللواء هامل أعرب خلال هذا اللقاء عن "استعداد وجاهزية المديرية العامة للأمن الوطني لترقية آفاق التعاون الأمني بين الشرطة  الجزائرية ونظيرتها الأمريكية في مجال محاربة الجريمة وتبادل الخبرات وتعزيز  القدرات العملياتية في إطار التعاون الثنائي أو عبر آليات وهيئات التعاون  الدولية والإقليمية وفقا لتطلعات قيادة البلدين".

وأكد المدير العام للأمن الوطني بهذه المناسبة أن "التحديات الأمنية المشتركة  تفرض توفير استجابة موحدة وشاملة لمختلف أشكال الإجرام على الصعيدين الدولي  والإقليمي". 

من جهته، أشاد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بـ"احترافية الشرطة الجزائرية ودورها الأساسي على المستوى الإقليمي والدولي"، معربا عن "استعداده لتطوير أفق وميادين التعاون بين شرطة البلدين، وهذا مواكبة للتطورات والمستجدات الحاصلة في مجال الجريمة وسبل مجابهتها".

وقد استعرض الجانبان، خلال اللقاء، "مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، لاسيما في مجال إرساء أسس تعاون دولي أمني متكامل وسبل تعزيزه من  خلال دعم مجالات تبادل التجارب والخبرات في مجال التكوين المتخصص واستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل الشرطي لتطوير الأداء ومواجهة التحديات الأمنية كالجرائم المستحدثة والعابرة للحدود".

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الجزائر- الولايات المتحدة الأمريكية: بحث سبل ترقية التعاون الأمني بين شرطتي البلدين 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 17:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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