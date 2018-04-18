إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش

الجزائر - سلم إرهابي نفسه ظهر اليوم الأربعاء للسلطات العسكرية بتمنراست وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، سلم إرهابي نفسه، ظهر اليوم 18 أفريل 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة"، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالمسمى "ر. محمد المدعو +أبو أيمن+ الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009".

وذكر البيان أن "الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وأربعة (4) مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف نفس المصدر أن "هذه النتائج النوعية تأتي لتؤكد نجاعة جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي قصد بسط الأمن و الاستقرار في كامل أرجاء البلاد".