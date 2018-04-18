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المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرات

الجزائر - يستأنف المجلس الشعبي الوطني غدا الخميس أشغاله في جلسة علنية يخصصها لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمجلس.

وأضاف ذات المصدر أنه قد تم برمجة 15 سؤالا خلال هذه الجلسة تخص كلا من الوزير الأول ووزراء الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الشؤون الدينية والأوقاف، الأشغال العمومية، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الموارد المائية، السكن والعمران والمدينة.

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المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية غدا الخميس مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 15:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 9 مرة   شارك

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