إعطاء إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور عبر 33 ولاية   

الجزائر - تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إعطاء إشارة انطلاق قافلة الحج المبرور التي ستجوب 33 ولاية عبر الوطن وذلك في إطار إعداد الحجاج ليتمكنوا من أداء المناسك على أكمل وجه.

وقد أعطى إشارة الانطلاق المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، من دار الإمام بالمحمدية بحضور عناصر الفريق المؤطر من أئمة ومرشدين وعناصر الحماية المدنية والكشافة الإسلامية والتنمية البشرية الذين انتدبوا واختيروا لخدمة الحجاج الميامين .

ودعا السيد عزوزة في كلمة توجيهية الائمة والمرشدين وكل أعضاء البعثة أن يكونوا في "مستوى المسؤولية التي سيتحملونها في هذه الرحلة الإيمانية من بدايتها إلى نهايتها" معتبرا إياها بمثابة "أمانة في أعناقهم وسيحاسبون على أي تقصير قد يحدث".

وأضاف أن الإمام سيخضع الى "تكوين غير التكوين الديني والفقهي كعضو للبعثة لاكتساب مهارات في فن الاتصال والتواصل مع الحجاج الميامين وفي إدارة وتسيير رحلات في مختلف المحطات والمراحل وخاصة كيفية إدارة الأزمات او حالات الطواريء واستعمال الوسائل التكنولوجية وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الداعية إلى عصرنة عملية تنظيم الحج وتطويرها".

للإشارة تدخل قافلة الحج المبرور موسمها الثالث وتنظم تحت رعاية وزير الشؤون الدينية والأوقاف بهدف "إعداد الحجاج للارتقاء بمستوى أدائهم لمناسك الحج والعمرة في كل الجوانب ووفقا للمرجعية الدينية الوطنية من خلال التدريب العملي باستعمال المجسمات التوضيحية".

ويتشكل طاقم القافلة من إطارات يمثلون مختلف القطاعات المعنية بتنظيم عملية الحج.

وستجوب القافلة 33 ولاية وفق مرحلتين: الأولى من 18 أبريل الى 13 مايو والثانية من 23 يونيو الى 6 يوليو.