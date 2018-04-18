الجزائر أبدت إرادة قوية لفتح مجال التعاون واسعا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

تيبازة - أبدت الجزائر إرادة "قوية" منذ سنة 1999 لفتح مجال التعاون واسعا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء نائب رئيس بعثة اللجنة بالجزائر خضر الطري.

وأوضح السيد خضر في تصريح لواج على هامش دورة لفائدة مدراء و إطارات المؤسسات العقابية بالجزائر حول "القانون الدولي الإنساني و معاملة أسرى الحرب" أن الجزائر أبدت إهتماما و فتحت الباب واسعا منذ سنة 1999 أين تم إبرام مذكرة مع الحكومة الجزائرية تسمح بموجبها للبعثة بزيارة المؤسسات العقابية بصفة "عادية" و "دون قيود".

وتكلل التعاون الجزائري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 2002 بزيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجزائر أين تم التوقيع على "إتفاقية المقر" تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ما سمح بتواجد بعثة للجنة و ممارسة نشاطها الانساني بالجزائر دون عوائق استنادا لذات المسؤول.

وصف السيد خضر مستوى التعاون مع الجزائر ممثلة في وزارة العدل و اللجنة الوطنية للقانون الإنساني التي يترأسها وزير العدل حافظ الاختام طيب لرح ب"المثمر" و "الناجح".

وفي السياق قال ممثل المنظمة الإنسانية أن الدورة التكونية التي تنظم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني "مثال" للعلاقات "الوثيقة" و نموذج "ناجح" لمستوى التعاون مع الحكومة الجزائرية. من جهته أكد مستشار وزير العدل حافظ الأختام و عضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نصر الدين مروك أنه ينتظر من الدورة أن تساهم في نشر الثقافة القانونية لاسيما ما تعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية و غير دولية فيما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم مبرزا في هذا الشأن اتفاقيات جنيف و لاهاي كمرجعين أساسيين لكلتا القانونين.

كما جدد السيد مروك حرص وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح "الخاص" بمسألة حقوق الإنسان و ضرورة تلقين إطارات وزارة القطاع سيما منهم مستخدمي إدارة السجون و إعادة مفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان و تعريفهم بمهام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي إستحدثت سنة 2008 بمرسوم رئاسي.

وأما ممثل المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التأهيل محمد برجي فجدد تأكيد و حرص السلطات العمومية من خلال وزارة العدل على الرقي بحقوق الإنسان مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبدت ارتياحا في عديد التقارير التي أعدتها حول وضعية النزلاء و المؤسسات العقابية التي تزورها دوريا "دون حرج أو عقدة".

وذكر في السياق ببرنامج تعويض المؤسسات العقابية القديمة سيما منها التي تعود للحقبة الاستعمارية من خلال إنجاز مؤسسات جديدة تخضع للمعايير المعمول بها دوليا في المجال.

للإشارة، تتناول الدورة التكوينية التي تدوم يومين كاملين و يؤطرها خبراء وأساتذة مختصون في مجال القانون الدولي الإنساني 10 محاضرات منها حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة و العدالة الجنائية الدولية و حماية اسري الحرب و حماية النساء السجينات إلى غيرها من المواضع الأخرى قبل أن تكلل بعرض فيلم وثائقي للمخرج السعيد علمي بعنوان "الإنسانية في قلب الثورة التحريرية الجزائرية".