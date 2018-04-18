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تدمير مخبأ للإرهابيين بجيجل وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
تدمير مخبأ للإرهابيين بجيجل وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس
صورة وأج

الجزائر- دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء بولاية جيجل مخبأ للإرهابيين يحوي كمية من المواد الغذائية وألبسة وأغراضا مختلفة، فيما أوقفت مفرزة مشتركة عنصري(02) دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس، حسب ما أفاد به بيان يوم الأربعاء لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان أنه "وفي إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء 17 أفريل 2018 بجيجل بالناحية العسكرية الخامسة مخبأ للإرهابيين يحوي كمية من المواد الغذائية وأغراضا مختلفة، فيما أوقفت مفرزة مشتركة عنصري  (02) دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس بالناحية العسكرية الأولى ".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة،" ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8.2 قنطار من مادة التبغ و869 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة، فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان ومعسكر وبسكرة، يضيف ذات البيان.

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تدمير مخبأ للإرهابيين بجيجل وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببومرداس
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 نيسان/أبريل 2018 13:17     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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