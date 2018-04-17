زيارة بدوي إلى جمهورية غينيا : إبرام اتفاق تعاون في مجال الأمن العام والحماية المدينة 

و أوضح المصدر ذاته أن هذا الاتفاق، الذي وقع عليه السيد بدوي و نظيره الغيني، عبدول كابيلي كامارا، يهدف إلى "مكافحة تنامي اعمال الارهاب و الاجرام الدوليين و كذا التهديدات الجسيمة المرتبطة بانتشار الانشطة غير الشرعية".
للإشارة، يقوم السيد بدوي منذ أمس الاثنين بزيارة رسمية إلى جمهورية غينيا تدوم ثلاثة أيام بدعوة من نظيره الغيني.
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يذكر أيضا أن الوزير الغيني كان قد قام بزيارة الى الجزائر بداية العام الماضي صرح خلالها أن الجزائر"بلد كبير يمكننا ان نتعلم الكثير منه ،ويمكننا القيام بمبادلات مثمرة في اطار المصلحة المتبادلة للبلدين".