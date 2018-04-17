محروقات: سوناطراك تعتزم مضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة -

سيتم إيصال الجزائر قبل نهاية السنة، بخطين بحريين جديدين من الألياف البصرية -

أويحيى يستقبل وزيرة الثقافة لجمهورية مالي -

زيارة بدوي إلى جمهورية غينيا : إبرام اتفاق تعاون في مجال الأمن العام والحماية المدينة -

تكرير الخام الجزائري بالخارج: حصلنا على الترخيص -

منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين قلقان إزاء موقف الاتحاد الأوروبي حول تدابير حماية الاقتصاد الجزائري -

اتفاق الصيد الجدد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيحترم بصرامة قرار محكمة العدل الأوروبية -

صندوق النقد الدولي يرفع من توقعاته حول النمو الاقتصادي في الجزائر -

الفنون التشكيلية حاضرة أيضا في الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بوهران -

وزارة الثقافة تسلم بالجزائر العاصمة أول مجموعة كتب لوزارة التربية الوطنية -

كلود مونجين- اسفاري تقرر شن إضراب عن الطعام احتجاجا على منعها من زيارة زوجها المسجون بالمغرب -

كعوان وسفيرة كندا يبرزان نوعية العلاقات الجزائرية-الكندية -

الخطوط الجوية الجزائرية: اتفاق مبدئي مع مجلس مساهمات الدولة لإعادة جدولة الديون -

توقع تنقل أزيد من 90 مليون مسافر عبر محطات النقل البري بالجزائر خلال سنة 2018 -

غسان سلامة : هناك مؤشرات إيجابية للدفع بعملية السلام في ليبيا إلى الأمام -

إنتاج السمك بالجزائر يشهد استقرارا -

الأشغال العمومية والنقل: زعلان يؤكد على استكمال إنجاز كل المشاريع القطاعية المبرمجة -

الوزير المالي للمناجم والنفط يأمل في تواجد قوي لمجمع سوناطراك في بلاده -

الألعاب الافريقية للشباب-2018: تنصيب اللجنة الوطنية لتنظيم موعد الجزائر -