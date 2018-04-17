كعوان وسفيرة كندا يبرزان نوعية العلاقات الجزائرية-الكندية 

الجزائر - استقبل وزير الاتصال، جمال كعوان، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة سفيرة كندا، باتريسيا ماكولاغ، حيث أكد الطرفان خلال هذا اللقاء على علاقات الصداقة و التعاون "الممتازة" التي تجمع البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته، أن السفيرة الكندية قدمت في مستهل اللقاء لوزير الاتصال التعازي على اثر تحطم الطائرة العسكرية يوم 11 ابريل الماضي، مضيفا أن المحادثات سمحت للطرفين "في إطار حوار صريح وودي بتناول مختلف مجالات الإعلام والاتصال والتطرق إلى مختلف وسائل الإعلام و كذا الصحافة المكتوبة في الجزائر وفي العالم".

وأكدت السيدة باتريسيا ماكولاغ بصفة خاصة على الحرية التي تستفيد منها الصحافة في الجزائر.

من جهته، شكر السيد كعوان السفيرة لتعاطفها مع الجزائر إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية، مذكرا "بتمسك رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بحرية التعبير في الجزائر والذي حرص على ضمانها دستوريا".

في الأخير، ذكر المسؤول الأول على القطاع أن العملية "جارية حاليا والتي تهدف إلى تنظيم مهنة الصحافة وكذا التنظيم الفعال للضبط و الضبط الذاتي وأهمية التوجه نحو الرقمنة.