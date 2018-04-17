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تحطم الطائرة العسكرية: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من قادة عدة دول وشخصيات دولية  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الثلاثاء،  برقيات تعازي من طرف قادة عدة دول و شخصيات دولية عبروا من خلالها عن تضامنهم مع الجزائر إثر سقوط الطائرة العسكرية يوم  الأربعاء الماضي ببوفاريك (البليدة).

وقد وردت برقيات التعازي الى الرئيس بوتفليقة من قبل كل من، ملك مملكة  البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشيخ  خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، رئيسة جمهورية سنغافورة ، حليمة يعقوب ، رئيس جمهورية إثيوبيا، مولاتو تيشوم ، الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون ، سلطان سلطنة بروناي دار السلام حسن البلقية، الرئيس الغابوني ،علي بونغو أونديمبا، الرئيس الليبيري ،جورج ويا.

كما تلقى رئيس الدولة برقيات مماثلة من طرف ولي العهد نائب القائد العام لقوة الدفاع البحريني ، النائب الاول  لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء  حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى جانب نائب رئيس الوزراء ، وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وبعث ببرقيات التعازي للرئيس بوتفليقة  كل من الوزير الاول لمملكة لوزوطو موتسواها توماس تابان، رئيس المنظمة العالمية للطريقة التيجانية بنيجيريا، عبد الله الأكني و كذا المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، عادل صقر.

للتذكير، خلف سقوط الطائرة العسكرية يوم الاربعاء الفارط ببوفاريك 257 ضحية أغلبهم أفراد من الجيش الوطني الشعبي وكذا افراد من عائلاتهم.

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تحطم الطائرة العسكرية: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من قادة عدة دول وشخصيات دولية  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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