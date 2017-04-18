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الرئيس بوتفليقة يهنيء نظيره السوري بمناسبة الذكرى ال72 لاستقلال بلاده   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
الرئيس بوتفليقة يهنيء نظيره السوري بمناسبة الذكرى ال72 لاستقلال بلاده   

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الذكرى ال72 لاستقلال بلاده، أعرب له من خلالها عن الاهتمام الذي يوليه لمواصلة تدعيم أواصر الاخوة  وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة :" يطيب لي، والشعب السوري الشقيق يحيي  الذكرى الثانية والسبعين لعيد استقلاله المجيد، أن أتقدم إليكم، باسم الجزائر  حكومة وشعبا وأصالة عن نفسي، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات، راجيا لكم موفور الصحة والسداد، ولبلدكم الشقيق استعادة الأمن والسلام واستئناف مسيرة التنمية والبناء".

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: " وأغتنم هذه المناسبة السعيدة لأعرب لكم عن الإهتمام الذي نوليه لمواصلة تدعيم أواصر الأخوة وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، بما يعود بالمنفعة على شعبينا وبلدينا الشقيقين.

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الرئيس بوتفليقة يهنيء نظيره السوري بمناسبة الذكرى ال72 لاستقلال بلاده   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 14:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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