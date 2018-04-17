وزارة العدل تنظم مسابقة وطنية للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق

الجزائر-أعلنت وزارة العدل عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق، وذلك في حدود 1.500 منصب مفتوح، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر أنه "على الأشخاص الراغبين في المشاركة إيداع ملفاتهم على مستوى المجالس القضائية لمقر إقامتهم"، بحيث يتم بالنسبة للمقيمين في ولاية الجزائر العاصمة، إيداع الملفات على مستوى محكمة الدار البيضاء التابعة لمجلس قضاء الجزائر، وبالنسبة لولايات الجنوب (أدرار، إيليزي، بشار، تمنراست، تندوف، ورقلة وغرداية)، يتم إيداع الملفات على مستوى المجالس القضائية أو المحاكم التابعة لها مقر اقامة المعني.

وأشار البيان إلى شروط المسابقة، سيما، أن يكون المشارك حاملا لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها، وأن يبلغ من العمر خمسة وعشرين (25) سنة على الأقل، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، مع العلم ان طلب المشاركة في المسابقة يتم تحميله من الموقع الإلكتروني لوزارة العدل www.mjustice.dz .

وأضاف نفس المصدر أنه يجب على المترشح إيداع ملف ترشحه شخصيا في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ الإعلان عن المسابقة في المواقع الالكترونية لوزارة العدل والمجالس القضائية وفي الصحف الوطنية، ويسلم للمترشح عند إيداع ملف ترشحه، وثيقة واحدة بعنوان وصل ايداع الملف واستدعاء يتضمن مكان إجراء المسابقة.

وأكد البيان أنه يتم الإعلان عن تاريخ إجراء المسابقة لاحقا في المواقع الالكترونية لوزارة العدل والمجالس القضائية وفي الصحف الوطنية.