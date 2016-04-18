الدولة تجند ما يزيد عن 10 ملايير دولارسنويا للتعليم وللبحث العلمي (الرئيس بوتفليقة)

الجزائر - كشف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، أن الدولة "تجند ما يزيد على 10 ملايير دولار سنويا للتعليم وللبحث العلمي".

وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالة له بمناسبة إحياء يوم العلم، قرأها نيابة عنه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بدار الأوبيرا بالعاصمة، أن "الدولة تجند ما يزيد على 10 ملايير دولار سنويا للتعليم، وللبحث العلمي"، مردفا بالقول "استطعنا أن نضاعف في مكتسبات بلدنا العزيز في مجال العلم والتكوين والمعرفة، فعدد أبنائنا في المدارس تجاوز 8 ملايين نسمة في الوقت الذي يتوجه فيه عدد طلابنا وطالباتنا الى مليونين قبل نهاية هذه العشرية".

وحث رئيس الدولة، على "ربح رهان ترقية الحقوق في الجزائر المعاصرة بما في ذلك الحق النقابي مع صون مصير الأجيال الصاعدة والحرص على إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، وعدم هدر القدرات الباهظة التي تسخرها الدولة للتدريس والتكوين والمعرفة".

إقرأ أيضا: التوقيع على اتفاق بين المجلس الدستوري والمدرسة الوطنية للإدارة بهدف تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي

وللإشارة، فإن المؤسسات التعليمية استقبلت خلال السنة الدراسية الجارية، أزيد من 9 ملايين تلميذ موزعين على 27 ألف مؤسسة، وتسهر الدولة على طبع 70 مليون كتاب من بينها 40 مليون كتاب جديد، وقد ارتفعت نسبة تمدرس الأطفال الذين يتراوح سنهم من 6 إلى 15 سنة من 93 إلى 97 بالمائة لدى الذكور ومن 88 إلى 96 بالمائة لدى الإناث".