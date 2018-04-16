قسنطينة : الشيخ عبد الحميد بن باديس أسس "فكرا مستقلا مستوحى من إرثه التربوي  الجزائري"

قسنطينة - أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، اليوم الاثنين بقسنطينة أن الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قد أسس "فكرا مستقلا مستوحى من إرثه التربوي الجزائري".

و اعتبر الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى الوطني السادس عشر لمخصص لإحياء يوم العلم بدار الثقافة مالك حداد تحت شعار "وحدة الوطن و الأمة الجزائرية في فكر الإمام عبد الحميد بن باديس" أن هذا "الفكر لم يحظ إلى حد الآن بشكل كافي من الدراسة و التحليل."

و ندد السيد عيسى في هذا السياق "ببعض التيارات الدينية الأجنبية في الجزائر و بعض الدعاة إلى الطائفية الذين يريدون أن ينتسبون إلى أسرة الإصلاح و إلى الفكر الذي أرساه الشيخ بن باديس" مشيرا إلى أن الشيخ عبد الحميد بن باديس "لم يكن أبدا ناقلا و مرددا لأي فكر كان في العالم العربي و الإسلامي".

وأشار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف من جهة أخرى إلى أن "عديد الفقرات و العبارات تقتطع من سياقها لما ألفه و ألقاه الشيخ بن باديس من محاضرات ليدعون إلى الطائفية و لخطاب الكراهية و إقصاء الآخر".

من جهته تطرق عبد العزيز فيلالي رئيس مؤسسة عبد الحميد بن باديس بالتزام أب الحركة الإصلاحية في الجزائر إلى إعادة إحياء اللغة العربية من طرف الشيخ عبد الحميد بن باديس عندما احتقرها المحتل الفرنسي حيث كرس العلامة بن باديس حياته من أجل ترقيتها.

وأبرز نفس المتدخل كذلك التزام مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجاه اللغة الأمازيغية التي كان يعتبرها ûكما قال- "بعدا جزائريا".

و تم خلال هذه التظاهرة الثقافية إلقاء عديد المحاضرات حول "الوحدة الوطنية في فكر الإمام بن باديس و جهوده في المحافظة عليها" و "المواقف الوطنية و الإصلاحية للشيخ عبد الحميد بن باديس" و "الوحدة الوطنية و الإسلامية لدى عبد الحميد بن باديس" و كذا محاضرة حول الشيخ و المفكر الديني البارز محمد الصالح صديق الذي تم تكريمه بالمناسبة على غرار أفراد عائلة الشيخ محمد الغسيري و عائلة الشيخ محمد الطيب علوي.