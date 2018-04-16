القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قسنطينة : الشيخ عبد الحميد بن باديس أسس "فكرا مستقلا مستوحى من إرثه التربوي  الجزائري"

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 18:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرات

قسنطينة - أكد وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد  عيسى، اليوم الاثنين بقسنطينة أن الشيخ عبد الحميد بن باديس مؤسس جمعية  العلماء المسلمين الجزائريين قد أسس "فكرا مستقلا مستوحى من إرثه التربوي  الجزائري".

و اعتبر الوزير في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى الوطني السادس عشر  لمخصص لإحياء يوم العلم بدار الثقافة مالك حداد تحت شعار "وحدة الوطن و الأمة  الجزائرية في فكر الإمام عبد الحميد بن باديس"  أن هذا "الفكر لم يحظ إلى حد  الآن بشكل كافي من الدراسة و التحليل."

و ندد السيد عيسى في هذا السياق "ببعض التيارات الدينية الأجنبية في الجزائر  و بعض الدعاة إلى الطائفية الذين يريدون أن ينتسبون إلى أسرة الإصلاح و إلى  الفكر الذي أرساه الشيخ بن باديس" مشيرا إلى أن الشيخ عبد الحميد بن باديس "لم  يكن أبدا ناقلا و مرددا لأي فكر كان في العالم العربي و الإسلامي".

وأشار وزير الشؤون الدينية و الأوقاف من جهة أخرى إلى أن "عديد الفقرات و  العبارات تقتطع من سياقها لما ألفه و ألقاه الشيخ بن باديس من محاضرات ليدعون  إلى الطائفية و لخطاب الكراهية و إقصاء الآخر". 

من جهته تطرق عبد العزيز فيلالي رئيس مؤسسة عبد الحميد بن باديس بالتزام أب  الحركة الإصلاحية في الجزائر إلى إعادة إحياء اللغة العربية من طرف الشيخ عبد  الحميد بن باديس عندما احتقرها المحتل الفرنسي حيث كرس العلامة بن باديس حياته  من أجل ترقيتها.

وأبرز نفس المتدخل كذلك التزام مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين تجاه  اللغة الأمازيغية التي كان يعتبرها ûكما قال- "بعدا جزائريا".

و تم خلال هذه التظاهرة الثقافية إلقاء عديد المحاضرات حول "الوحدة الوطنية في فكر الإمام بن باديس و جهوده في المحافظة عليها" و "المواقف الوطنية و  الإصلاحية للشيخ عبد الحميد بن باديس" و "الوحدة الوطنية و الإسلامية لدى عبد الحميد بن باديس" و كذا محاضرة حول الشيخ و المفكر الديني البارز محمد الصالح  صديق الذي تم تكريمه بالمناسبة على غرار أفراد عائلة الشيخ محمد الغسيري و  عائلة الشيخ محمد الطيب علوي.

قسنطينة : الشيخ عبد الحميد بن باديس أسس "فكرا مستقلا مستوحى من إرثه التربوي  الجزائري"
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 18:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 12 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.16

محمد عيسى يدعو إلى قطع الطريق أمام المروجين للخطاب الديني الطائفي المهدد لوحدة الوطن و…

18.04.16

إحياء يوم العلم: النص الكامل لرسالة رئيس الجمهورية

18.04.16

الدولة تجند ما يزيد عن 10 ملايير دولارسنويا للتعليم وللبحث العلمي (الرئيس بوتفليقة)

18.04.16

وهران : افتتاح الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك

18.04.16

رئيس الجمهورية يدعو إلى "التصدي بتبصر" للأفكار "الغريبة"

18.04.16

وهران : تشييع جنازة الفنان الكوميدي هواري ''بوضو'' بمقبرة عين البيضاء

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.11

حادث الطائرة ببوفاريك: استقبال التعازي على المستويين الوطني و الدولي

18.04.11

سقوط طائرة عسكرية بالبليدة: إخماد حريق الطائرة الملتهبة بعد قرابة الساعتين 

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا