سقوط الطائرة العسكرية: وزير الثقافة الموريتاني يقدم تعازي الحكومة بمقر السفارة الجزائرية بنواكشوط 

نواكشوط - قدم وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ اليوم الاثنين بمقر السفارة الجزائرية في نواكشوط، تعازي الحكومة الموريتانية للجزائر عقب حادث سقوط الطائرة العسكرية يوم الأربعاء الفارط، بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك والذي خلف 257 ضحية.

وكتب الوزير الموريتاني في سجل التعازي، بحضور السفير الجزائري في موريتانيا نور الدين خندودي ان موريتانيا تلقت "ببالغ الحزن والأسى نبأ تحطم الطائرة العسكرية بتاريخ 11 ابريل والذي راح ضحيته ما يربو على مائتي شهيد"، واضاف الوزير "بهذه المناسبة الأليمة والفاجعة المؤثرة، فإننا نتقدم باسم الحكومة بأخلص المواساة إلى الرئيس والحكومة والشعب الجزائري الشقيق وإلى ذوي الشهداء، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان".

وجرى التوقيع في سجل التعازي بحضور مدير إدارة المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون محمد عبد الرحمن سيدينا، والمدير المساعد للتشريفات بنفس الوزارة، عالي ولد محمد.