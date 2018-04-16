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نشر: تحقيق استثمارات لمواكبة التكنولوجيات الجديدة

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 18:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
نشر: تحقيق استثمارات لمواكبة التكنولوجيات الجديدة

الجزائر - أكد وزير الاتصال السيد جمال كعوان اليوم  الاثنين بالجزائر العاصمة إلى تخصيص استثمارات في مجال تجهيزات الطباعة من أجل  الاستجابة  لتطلعات الزبائن بغية مواكبة التكنولوجيات الجديدة.

وأشار الوزير في تصريح للصحافة عقب زيارة قام بها إلى وحدة مطبعة المؤسسة  الوطنية للاتصال والنشر والاشهار بالرويبة إلى أنه قد "تم تحقيق استثمارات  فعلية من أجل الاستجابة لمتطلبات الساعة وتطلعات الزبائن، وهذا بغية مواكبة  التكنولوجيات الجديدة في مجال الطباعة وفن التصوير". 

وأضاف الوزير بقوله: "إذ لم يتم تجاوز هذه المرحلة وهذه القفزة النوعية،  فإنكم ستتأخرون في تلبية متطلبات الزبائن". 

وعمد السيد كعوان خلال زيارته لهذه الوحدة إلى التشغيل الرمزي لعتاد الطباعة الجديد. 

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ويسمح عتاد الطباعة الجديد بشكل خاص بطباعة 15.000 صفحة في الساعة في حين إن عدد صفحات الطباعة في الآلات القديمة كان يقدر 5.000 صفحة. 

وأوضح وزير الاتصال بقوله "لقد وضعنا قدما في القرن الواحد والعشرين من خلال انتقالنا من عصر الطباعة الآلية إلى عصر الطباعة الرقمية"، مؤكدا على رمزية  هذه الزيارة التي تصادف يوم العلم. 

واستطرد يقول: "إن مهن الطباعة تتطور بمرور الزمن والقرون، حيث مضينا من حقبة  غوتنبرغ (مخترع الطباعة) الى حقبة بيل غيتس، و هي صورة توضح كل التحولات  والتطورات التكنولوجية الحاصلة التي تعد جد هامة". 

ومن جهة أخرى، تم الالتزام بدقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء تحطم الطائرة العسكرية صبيحة يوم الأربعاء الماضي بمدينة بوفاريك (البليدة) والتي أسفرت عن  وفاة 257 شخصا منهم 10 من أفراد طاقم الطائرة.

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نشر: تحقيق استثمارات لمواكبة التكنولوجيات الجديدة
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 18:07     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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