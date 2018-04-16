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فتح مكتب للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر نهاية أبريل (مسؤول)  

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 17:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

الجزائر - تفتتح المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) مكتب خارجي لها بالجزائر العاصمة نهاية أبريل الجاري، حسبما صرح به اليوم الاثنين بالجزائر المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. 

وقال سامي بن شيخ الحسين -على هامش الملتقى الدولي حول حماية حقوق مؤلفي السمعي البصري المنظم من طرف الكونفدرالية الدولية لهيئات المؤلفين والملحنين (سيزاك)- أن حفل الافتتاح سيكون بحضور المدير العام للمنظمة فرانسيس غري. 

ويعتبر مكتب الجزائر العاصمة للمنظمة الأول على مستوى القارة الافريقية حيث تضم حاليا خمسة مكاتب أخرى بكل من ريو دي جانيرو (البرازيل) وبكين (الصين) وطوكيو (اليابان) وموسكو (روسيا) بالإضافة إلى سنغافورة. 

وسيكون هذا المكتب الجهوي بمثابة فضاء تبادل ولقاء بين المؤلفين والفنانين من مختلف الدول الافريقية بينما ستكون مهامه مستنبطة من مهام المنظمة، حسبما صرح به سابقا بن شيخ الحسين. 

وتعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية -المؤسسة عام 1967 والتابعة لهيئة  الأمم المتحدة- بمثابة منتدى عالمي للخدمات والسياسة والتعاون في مجال الملكية  الفكرية حيث تهدف لإرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع على الابتكار والابداع وفقا لموقعها الالكتروني. 

ويبلغ عدد أعضاء هذه المنظمة -التي تتخذ من جنيف (سويسرا) مقرا لها- 191 دولة عضوا وقد انضمت الجزائر لها في 1975.

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فتح مكتب للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر نهاية أبريل (مسؤول)  
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 17:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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