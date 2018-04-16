القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

ضرورة تحليل و مناقشة آفاق الخطاب الديني لتوليد مناعة تحفظ المجتمع 

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

قسنطينة - أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الاثنين بقسنطينة على ضرورة تحليل و مناقشة آفاق الخطاب الديني المتداول من أجل "توليد مناعة كافية تحفظ المجتمع من أي انحرافات". 

وأوضح الوزير خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي "راهن الإعلام الديني و آفاقه" بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بأن تحليل ومناقشة الخطاب الديني المتداول في المجتمع الجزائري من شأنه أن "يحول دون فقدان المرجعية الدينية الوطنية الذي يعتبر إسمنت وحدة الوطن و الشعب". 

وشدد السيد عيسى الذي يقوم بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية قسنطينة على "ضرورة  قطع الطريق أمام الذين يدعون العلم من الذين لم يتدرجوا في الزوايا و مساجد الجزائر" و يبالغون، كما قال- في "توجيه المجتمع حسب أهوائهم". 

وأشرف الوزير في إطار هذه الزيارة كذلك على افتتاح الملتقى الوطني السادس عشر "وحدة الوطن و الأمة الجزائرية في فكر العلامة عبد الحميد بن باديس" وذلك بدار الثقافة مالك حداد. 

وقام وزير الشؤون الدينية و الأوقاف أيضا بتدشين مسجد الشيخ أحمد حماني وزيارة المركز الثقافي الإسلامي و ذلك بمدينة علي منجلي.

كلـمات مفتـاحيــة :
ضرورة تحليل و مناقشة آفاق الخطاب الديني لتوليد مناعة تحفظ المجتمع 
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.16

ضرورة تطوير الجانب المعرفي لدى التلاميذ في تاريخ الجزائر والمعالم التاريخية 

18.04.16

جبهة البوليساريو تدين التفاوض حول تعديل اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب  

18.04.16

أمن ولاية الجزائر: توقيف جمعية أشرار تبيع سكنات وقطع أرضية بعقود ملكية مزورة  

18.04.16

فتح مكتب للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر نهاية أبريل (مسؤول)  

18.04.16

زعلان يأمر بإصلاح و صيانة الطريق الاجتنابي الثاني الرابط بين زرالدة و بودواو    

18.04.16

ضرورة تحليل و مناقشة آفاق الخطاب الديني لتوليد مناعة تحفظ المجتمع 

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.11

حادث الطائرة ببوفاريك: استقبال التعازي على المستويين الوطني و الدولي

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.11

سقوط طائرة عسكرية بالبليدة: إخماد حريق الطائرة الملتهبة بعد قرابة الساعتين 

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا