مجلس الأمة: لوح يعرض مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  

الجزائر - عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الاثنين أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان و التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حسب ما أورده بيان للمجلس .

وأوضح البيان، أن "في إطار دراستها لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان و التنظيم المحلي و تهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، اجتماع بمقر المجلس اليوم الإثنين برئاسة رئيس اللجنة الزين خليل، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون قدمه ممثل الحكومة الطيب لوح بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة".

وحسب المصدر "دار نقاش ثري، استمع فيه ممثل الحكومة إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروع القانون و أجاب عليها بمزيد من الشرح و التوضيح".

للإشارة، يندرج هذا الاجتماع في إطار إعداد اللجنة تقريرا تمهيديا حول المشروع لعرضه لاحقا في الجلسة العامة.