التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف الديني والطائفية ستعرض على أئمة أمريكيين

قسنطينة - أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، اليوم الاثنين بقسنطينة أن التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف الديني والحركات الطائفية ستعرض بالجزائر خلال أبريل الجاري على أئمة أمريكيين.

وأوضح الوزير على هامش زيارة عمل و تفقد قام بها إلى هذه الولاية بأن "التجربة الجزائرية في مكافحة التطرف الديني و الحركات الطائفية ستكون موضوع لقاء بالجزائر في أبريل الجاري بين أئمة جزائريين و آخرين أمريكيين".

وأضاف السيد عيسى على هامش زيارته مسجد "حسن باي" بوسط المدينة الذي كان محل أشغال ترميم في إطار برنامج "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015" بأن وفد الأئمة الأمريكيين سيتوجه في هذا الإطار إلى عديد ولايات البلاد من بينها قسنطينة للإطلاع على التجربة الجزائرية في مجال مكافحة التطرف الديني والحركات الطائفية.

وعرج وزير الشؤون الدينية و الأوقاف من جهة أخرى للحديث عن أشغال ترميم المساجد العتيقة حيث شدد على ضرورة أن تمكن هذه الأشغال من إعادتها إلى شكلها الأصلي حتى لا يتم كما قال، سحبها من التصنيف الوطني أو الدولي.

وسيشرف السيد عيسى خلال زيارته لولاية قسنطينة التي تتزامن مع إحياء يوم العلم (16 أبريل) على افتتاح أشغال الملتقى الدولي "راهن الإعلام الديني وآفاقه" بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية و كذا الملتقى الوطني السادس عشر "وحدة الوطن والأمة الجزائرية في فكر العلامة عبد الحميد بن باديس" بدار الثقافة مالك حداد.

بعد ذلك يقوم الوزير بتدشين مسجد الشيخ أحمد حماني و زيارة المركز الثقافي الإسلامي و ذلك بمدينة علي منجلي.