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الفريق أحمد قايد صالح يلقي النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 19:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
الفريق أحمد قايد صالح يلقي النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة

الجزائر - قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بإلقاء النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء الذين تم تحديد هوياتهم، ليتم توجيههم إلى ولاياتهم الأصلية حيث سيُسجّون بالتشريفات التي يستحقونها، حسبما أعلنه بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي.

وأوضح ذات البيان، أن "الفريق أحمد قايد صالحي نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد 15 أفريل 2018 بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة، بإلقاء النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء الذين تم تحديد هوياتهم، ليتم توجيههم إلى ولاياتهم الأصلية حيث سيُسجّون بالتشريفات التي يستحقونها."

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وفي هذا الإطار، أضاف المصدر، أن "وزارة الدفاع الوطني تؤكد تعاطفها الكبير وتضامنها العميق مع عائلات الضحايا وتشاطرهم آلامهم وأحزانهم ووقوفها إلى  جانبهم مجددة لهم تعازيها الخالصة".

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كما تدعو وزارة الدفاع الوطني حسب ذات البيان، "عائلات الشهداء للتحلي بالصبر والتفهم، وتُعلمهم أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي جنّدت كل الوسائل البشرية والمادية للتكفل الأسرع بعمليات التحديد العلمي لهويات الضحايا، حيث يتواصل نقل جثامين الضحايا وتشييعها تماشيا مع تحديد هوياتهم".

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الفريق أحمد قايد صالح يلقي النظرة الأخيرة على مجموعة من جثامين الشهداء بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 19:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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