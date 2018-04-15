القمة العربية : بن صالح يدعو إلى تعزيز الجهود لدعم القضية الفلسطينية 

الظهران (العربية السعودية) - دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد بالظهران (المملكة العربية السعودية) إلى تعزيز الجهود لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه، وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته كاملة "للضغط على قوة الاحتلال بكافة الوسائل لحملها على الوقف الفوري لعدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل والانصياع لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأكد السيد بن صالح، خلال مشاركته في أشغال القمة العربية ال29 ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن القضية المركزية بالنسبة للعالم العربي، القضية الفلسطينية، "تتعرض لمحاولات آثمة للإجهاز عليها والنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام".

كما جدد رفض الجزائر وإدانتها لإقدام الإدارة الأمريكية على الاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل واعتزامها نقل سفارتها إليها، محذرا من تداعياته الخطيرة على السلم والأمن الدولييني كونه انتهاكا للقرارات الدولية و تقويضا لعملية السلام.

كما أهاب السيد بن صالح ب"النضال البطولي" للشعب الفلسطيني الشقيق و"استماتته الباسلة والملحمية" أمام ما يتعرض له من اعتداءات يومية وآخرها المجزرة المرتكبة في حق الأبرياء العزل في الذكرى الـ42 ليوم الأرض، داعيا في نفس الوقت الإسراع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالعمل مع المجموعة الدولية على تأسيس آلية دولية متعددة الأطراف، تحت مظلة الأمم المتحدة لإعادة إطلاق عملية السلام في الشرق الأوسطي بما يحقق حلا عادلا وشاملا للقضية الفلسطينية.

وجدد بن صالح "وفاء الجزائر لموقفها المبدئي والثابت ودعمها اللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وحثَّها على إنجاز المصالحة الفلسطينية وتوحيد صفوف الإخوة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي".