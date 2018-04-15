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القمة العربية : رئيس مجلس الأمة يدعو إلى مواصلة اليقظة في مواجهة الإرهاب

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الظهران (العربية السعودية) - حذر رئيس مجلس الأمة، عبد  القادر بن صالح اليوم الأحد بالظهران بالمملكة العربية السعودية، من "آفة  الإرهاب ومن عودة المقاتلين الأجانب وانتقال الجماعات الارهابية إلى مناطق  جديدة"، داعيا الى مواصلة "اليقظة" في مواجهة الإرهاب.

وأضاف السيد بن صالح خلال مشاركته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في أشغال القمة العربية ال29 التي انعقدت أشغالها بالظهران أن  "الانتصارات المحققة مؤخرا على الإرهاب في المنطقة لا يجب أن تنسينا الحذر والحيطة".

 وتابع قائلا بأن هذه الآفة "لم تنته بعد، و تستدعي بالضرورة مواصلة اليقظة  وحشد الطاقات وتكاتف الجهود والتنسيق مع المجتمع الدولي من أجل مواجهتها  بأساليب ناجعة وفعالة".

وفي ذات السياق قال رئيس  مجلس الأمة بأنه "يتوجب الالتزام الصارم بمنع تمويل الإرهاب، ومحاربة رديفاته من فكر متطرفي وتفش للجريمة المنظمة العابـرة للحدود بكل أشكالها وغيرها من الآفات والمظاهر السلبية".

وذكر في هذا الإطار بالرسالة التي وجهها الرئيس بوتفليقة، إلى اجتماع الدورة الـ 35 لوزراء الداخلية العرب، المنعقد في الجزائر شهر مارس الماضي، والتي ضمنها "حرص الجزائر البالغ على مواجهة هذه المخاطر".

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القمة العربية : رئيس مجلس الأمة يدعو إلى مواصلة اليقظة في مواجهة الإرهاب
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:44     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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