قمة الظهران: بن صالح يشكر قادة الدول العربية على تعازيهم ومواساتهم للجزائر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك  

الظهران (الدمام, العربية السعودية ) - أعرب السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، اليوم الاحد خلال مشاركته في القمة العربية ال29 بالظهران بالعربية السعودية، عن شكره لقادة الدول العربية المشاركين في القمة على تعازيهم و مواساتهم للجزائر اثر حادث تحطم الطائرة العسكرية الأليم ببوفاريك بولاية البليدة.

و في كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةي أمام هذه القمة العربية شكر السيد بن صالحي "قادة الدول العربية المشاركين في القمة على تعازيهم و مواساتهم للجزائر قيادة وشعبا و على تضامنهم على إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية الأليم".

يذكر أن الطائرة العسكرية التي تحطمت الأربعاء الماضي بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك خلفت 257 ضحية من بينهم عشرة من أفراد طاقم الطائرة فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم.