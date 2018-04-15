قمة الظهران: بن صالح يشكر قادة الدول العربية على تعازيهم ومواساتهم للجزائر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك  

و في كلمة ألقاها باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةي أمام هذه القمة العربية شكر السيد بن صالحي "قادة الدول العربية المشاركين في القمة على تعازيهم و مواساتهم للجزائر قيادة وشعبا و على تضامنهم على إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية الأليم".
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يذكر أن الطائرة العسكرية التي تحطمت الأربعاء الماضي بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك خلفت 257 ضحية من بينهم عشرة من أفراد طاقم الطائرة فيما يعد أغلب الشهداء من الأفراد العسكريين إضافة إلى بعض عائلاتهم.