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وزارة التربية ستقدم من جديد مشروعا خاصا بإعادة النظر في تنظيم الامتحانات الدراسية  

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات
وزارة التربية ستقدم من جديد مشروعا خاصا بإعادة النظر في تنظيم الامتحانات الدراسية  

تيسمسيلت - أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، اليوم الاحد بتيسمسيلت أن دائرتها الوزارية ستقدم من جديد مشروعا خاصا بإعادة  النظر في تنظيم الامتحانات الدراسية.

 وأوضحت وزيرة التربية خلال زيارة تفقد لقطاعها بالولاية أن "هذا المشروع  سيتم إعداده مع الشريك الاجتماعي بغية إعادة النظر في تنظيم الامتحانات وذلك  بهدف تقليص عدد أيامها" مشددة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التقييم المستمر  الذي سيتم من السنة الاولى الى الثالثة ثانوي".

وأكدت وزيرة التربية الوطنية في هذا السياق بأن هذا المشروع هو "حاليا مل  نقاش".

وكانت السيدة بن غبريت أعلنت ديسمبر الماضي أن مشروع إعادة النظر في امتحان  شهادة  البكالوريا "جاهز" وسيتم عرضه على الحكومة في "الوقت المناسب".

ومن جهة أخرى دعت الوزيرة الى ضرورة تجسيد مشروع نموذجي بولاية تيسمسيلت يرمي  لمحاربة ظاهرتي التسرب المدرسي وتكرار السنة لاسيما في الطور المتوسط  مبرزة  أن هذا المشروع ينبغي أن يجسد بالاستعانة بالنظام الرقمي (التعليم عن بعد).

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وقالت السيدة بن غبريت في هذا الخصوص " لابد أن يجسد المشروع بالتعاون مع  الديوان الوطني للتعليم عن بعد بما يسمح للتلاميذ لاسيما الذين ينتمون للبدو  الرحل من استئناف دراستهم عن بعد ".

وطالبت الوزيرة مسئولي قطاع التربية بالولاية بضرورة ايجاد الحلول للتلاميذ  الذين يتخلون عن دراستهم في الطور المتوسط.

وقد أشرفت الوزيرة خلال زيارتها  للولاية على تدشين بمدينة تيسمسيلت مصلحة طب  العمل تابعة للقطاع ومدرسة ابتدائية تحمل اسم المجاهد المتوفي بلعيد محمد  ومدرسة ابتدائية اخرى تحمل اسم المجاهدة المتوفية ميمونة فوذة.

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كما دشنت السيدة بن غبريت ثانوية "أول نوفمبر 1954" التي انتظمت بها نشاطات  ثقافية وفنية بمناسبة احياء يوم العلم.

وستواصل الوزيرة زيارتها  بالتوجه الى  المقر الجديد للمديرية الولائية  للتربية والإشراف على لقاء مع مدراء المؤسسات التربية والمفتشين وممثلي نقابات  قطاع التربية بالولاية وأولياء التلاميذ.

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وزارة التربية ستقدم من جديد مشروعا خاصا بإعادة النظر في تنظيم الامتحانات الدراسية  
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 14:47     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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