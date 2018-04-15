سقوط الطائرة العسكرية: تضامن الشعب الجزائري اثر الحادث اثبت مرة أخرى وقوفه إلى جانب الجيش  

الجزائر - أشاد مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، اللواء محمد صالح بن بيشة، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، بصور "التضامن والتآزر التي أبداها الجزائريون" اثر حادث سقوط الطائرة العسكرية بالبليدة، الأربعاء الماضي والتي "أثبت من خلالها مرة أخرى وقوفهم إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في أصعب الفترات".

وقال اللواء، خلال إشرافه على الأبواب المفتوحة على الخدمة الوطنية بمركز العاصمة بباب الواد، أن "صور التضامن والتآزر الرائعة التي أبداها الجزائريون اثر هذا الحادث المأساوي اثبت من خلالها مرة أخرى وقوفهم إلى جانب جيشهم في أصعب الفترات لان الشعب متيقنا أن حامي الحمى، سليل جيش التحرير الوطني لن يتزعزع مهما كانت المحن كبيرة".

وقال اللواء في كلمته، التي أستهلها بالترحم على ضحايا حادث الطائرة العسكرية، أنه "بالرغم من جسامة الموقف فان الجيش الوطني الشعبي سيظل ثابتا قويا مصرا على مواصلة الاضطلاع بمهامه الدستورية في كل الظروف".

وأضاف بالقول أن" أبناء الجيش المرابطون في كل شبر من هذا الوطن المفدى سيواصلون بنفس الإخلاص المعهود لديهم على نهج كل أولئك الذين ارتقوا شهداء الواجب الوطني وفاءا لرسالة شهداء الثورة التحريرية وستبقى الجزائر شامخة قوية بتضحيات فلذات أكبادها".

وبخصوص الأبواب المفتوحة التي تتزامن مع احياء الذكرى ال 50 لتأسيس الخدمة الوطنية (أّبريل 1968)، أكد اللواء أن الذكرى "تستوجب الوقوف لاسترجاع أمجاد الماضي واستخلاص العبر من التضحيات التي قدمها الشباب والتزامهم بخدمة الجزائر غداة انتزاع الاستقلال والدفاع عن سيادة وسلامة التراب الوطني".

كما تعد أيضا فرصة "لتقديم تحية تقدير وعرفان للمواطنين الذين لبوا النداء وشكلوا دفعات متتابعة في الخدمة طيلة نصف قرن تكللت بانجازات ومفاخر حققها أبناء الجزائر في صفوف الجيش الوطني الشعبي"، كما قال-.

وقبل تدشين المعرض المخصص لانجازات شباب الخدمة الوطنية منذ الاستقلال، تم تكريم بعض خريجي الدفعات الأولى للخدمة الوطنية.

وتم عرض شريط وثائقي بعنوان" المهمة....وطن" حول الخدمة الوطنية ودور الشباب الجزائري، إضافة على الحفاظ على السلامة الترابية، في معركة التشييد عبر مساهمته، في صفوف الجيش في العديد من الانجازات على غرار السد الأخضر، طريق الوحدة الإفريقية السكك الحديدة وتشييد القرى الفلاحية و وقوفه الى جانب الجزائريين خلال الكوارث الطبيعية.

وسيتم خلال هذه الأبواب المفتوحة في مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية عبر كامل التراب الوطني التي ستدوم إلى غاية 18 أبريل الجاري ، تعريف المواطنين والأسرة الإعلامية بمهام مصالح الخدمة الوطنية وكيفية سير مختلف العمليات اليومية لمصالحها.