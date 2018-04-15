﻿مجلس الأمة: لوح يعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام لجنة الشؤون القانونية 

الجزائر - قدم وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، عرضا حول مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.

وأوضح ذات المصدر، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، "عقدت اجتماعا برئاسة السيد الزين خليل رئيس اللجنة، خصص للاستماع إلى عرض حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، قدمه وزير العدل بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة".

وخلال "النقاش الثري" الذي أعقب العرض، استمع السيد لوح إلى ما طرحه أعضاء اللجنة من أسئلة وملاحظات حول الأحكام التي تضمنها مشروع القانون وأجاب عنها "بمزيد من الشرح والتوضيح".