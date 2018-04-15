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حادث-بوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من عدة رؤساء دول و شخصيات دولية

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرات
حادث-بوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من عدة رؤساء دول و شخصيات دولية

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت برقيات تعازي من عدة رؤساء دول و شخصيات دولية أعربوا له فيها عن تضامنهم و تعاطفهم مع الجزائر عقب حادث سقوط الطائرة العسكرية الذي وقع يوم الأربعاء المنصرم ببوفاريك (البليدة).

و وردت برقيات التعازي هذه من الرئيس الانغولي جواو مانويل لورينسو و من الرئيس السوري بشار الأسد.

كما تلقى رئيس الجمهورية تعازي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس و رئيس الجمعية لعامة لمنظمة الأمم المتحدة، ميروسلاف لاجكاك و الرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا، تابو امبيكي و رئيس الكنيسة الأرثودوكسية الروسية، باترياك كيريال.

و كان رئيس الجمهورية قد تلقى خلال الثلاثة أيام الماضية أزيد من 60 برقية تعازي من ملوك و رؤساء دول وكذا رؤساء الوزراء بالإضافة إلى شخصيات و مسؤولي منظمات دولية و اقليمية.

وبلغت حصيلة تحطم طائرة النقل العسكرية، صباح يوم الأربعاء، ببوفاريك (ولاية البليدة)، 257 ضحية من بينهم 10 من طاقم الطائرة أغلبهم من الأفراد العسكريين و أفراد عائلاتهم.

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حادث-بوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من عدة رؤساء دول و شخصيات دولية
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 09:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 1 مرة   شارك

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