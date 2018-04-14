أكاديمية اللغة الأمازيغية: دراسة المشروع التمهيدي "خلال الأيام القادمة" في مجلس الوزراء

الجزائر-كشف الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية ستتم دراسته "خلال الأيام القادمة" في مجلس الوزراء قبل عرضه على البرلمان "خلال السداسي الأول" من السنة الجارية.

و أكد السيد أويحيى خلال ندوة صحفية أن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بهذه الأكاديمية سيدرس في مجلس الوزراء "المرتقب خلال الأيام القادمة" قبل تقديمه للبرلمان خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

و بعد التذكير بترقية اللغة الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، جدّد الوزير الأول "التزام الدولة بتطوير الثقافة الأمازيغية بما يقوي أكثر اللحمة الوطنية".

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وأوضح في هذا الصدد أن مشروع إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية يسير على "النحو الصحيح" كما هو شأن بالنسبة لتعميم تعليم الأمازيغية التي تمس حاليا 38 ولاية، مشيرا إلى ضرورة ترك هذا العمل للخبراء.

وقد استكملت الحكومة إعداد المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية .

ويحدد هذا النص مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا الهيئة الـمؤسسة بموجب المادة 4 من الدستور التي تنص على أن تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية.