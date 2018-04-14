القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الوزير الأول : الجزائر لن تنجر وراء حملة "التهويل" الاعلامية المغربية و تستخدم "الحكمة" في علاج القضايا الدولية

  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 11:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أكد الوزير الاول الجزائري, أحمد اويحيى, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن السلطات الجزائرية لن تنجر وراء حملة "التهويل" التي تعرفها الساحة الاعلامية المغربية اليوم, وإنما كعادتها تلتزم ب"الحكمة" في علاج القضايا الدولية وتسعى الى "تطوير علاقاتها مع كل الدول وليس العكس".

وخلال ندوة صحفية عقدها اليوم, الوزير الاول بقصر المؤتمرات لعرض حصيلة الحكومة, أكد السيد اويحيى, في رده عن سؤال حول ما تعرفه الساحة الاعلامية المغربية من "حملات مشحونة بالكراهية لا سيما تلك التي تزامنت مع حادثة سقوط الطائرة في بوفاريك (البليدة) يوم الاربعاء الماضي", أن الاوضاع في الوقت الحالي تعرف نوعا من "التهويل", متسائلا : "هل ندخل في هذه الدوامات لافتعال أزمات والدخول في طرح يتنافى تماما مع واقعنا الجيو- استراتيجي للمنطقة ؟".

وعليه يقول السيد أويحيى فإن "الجزائر لا تقيس الامور" بما يقال هنا وهناك و "لا تولي الاعتبار" لمثل هذه الانزلاقات و"لا تبني علاقاتها مع الدول على هذا الاساس".

وأوضح السيد أويحيى أن "سوء التفاهم بين الجزائر والجارة المغربية هي +حول قضية الصحراء الغربية+", مبرزا ان "الاخوة المغاربة يرغبون في جعل الجزائر طرف في الصراع بينما صاحب القضية هي جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, وليست الجزائر" .

وبعد أن شدد على ان الجزائر "لن تنزلق" وراء ما يشاع في الاعلام المغربي, جدد التأكيد على أن "السلطات الجزائرية وطبقا للسياسة الحكيمة التي تبناها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في أزمات أخرى" تعتمد على "الحكمة من خلال علاج القضايا وتطوير علاقاتها مع كل الدول وليس العكس".(وأج)

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير الأول : الجزائر لن تنجر وراء حملة "التهويل" الاعلامية المغربية و تستخدم "الحكمة" في علاج القضايا الدولية
  أدرج يـوم : السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 11:24     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.14

الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية لسنة 2017 : نتائج مقبولة رغم أزمة اقتصادية حادة (أويحيى)

18.04.14

دمشق تدين "العدوان الثلاثي" ضد سوريا وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي

18.04.14

دفاعات الجو السورية تتصدى لهجوم أمريكي بريطاني فرنسي على سوريا

18.04.14

استحداث 563 ألف منصب شغل في 2017 (اويحيى)

18.04.14

الوزير الأول : الجزائر لن تنجر وراء حملة "التهويل" الاعلامية المغربية و تستخدم "الحكمة"…

18.04.13

الرابطة المحترفة الأولى: مولودية وهران -  شباب بلوزداد 0-2 : توقف اللقاء في الدقيقة 78 

الأكثــر قـراءة

18.04.09

المصادقة على مشروع القانون حول حماية المستهلك و قمع الغش

18.04.11

حادث الطائرة ببوفاريك: استقبال التعازي على المستويين الوطني و الدولي

18.04.09

الرئيس بوتفليقة يدشن مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو ساحة الشهداء-عين النعجة 

18.04.09

الجزائر تدعو إلى "استراتيجية منسقة" لمكافحة تمويل الارهاب في افريقيا

18.04.09

المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية

18.04.09

ميترو الجزائر: دخول الخطين الجديدين البريد المركزي-ساحة الشهداء وحي البدر-عين النعجة حيز…