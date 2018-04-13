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حادث بوفاريك: تأدية صلاة الغائب في المسجد الكبير لباريس 

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 17:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات

باريس - أدى المصلون اليوم الجمعة بكثير من التأثر صلاة الغائب بالمسجد الكبير لباريس مباشرة بعد صلاة الجمعة، على أرواح ضحايا حادث سقوط طائرة النقل العسكرية الذي وقع يوم الاربعاء ببوفاريك (ولاية البليدة). 

ولم يتمكن الامام الذي قاد الصلاتين من إخفاء تأثره الكبير، داعيا المولى عز و جل أن يسكن شهداء هذه المأساة فسيح جنانه.

وفي نهاية الصلاة، طلب الإمام من جميع المصلين الدعاء بالرحمة للضحايا وعائلاتهم.

وجاء في بيان ان "المسجد الكبير لباريس و فيدرالية مساجده بفرنسا،  ينضمان بحزن شديد، إلى حداد الشعب الجزائري إثر أسوء فاجعة جوية ألمت بالجزائر عبر تاريخها، أمس الأربعاء بجنوب الجزائر العاصمة".

وأضاف البيان: "إننا نتقاسم الحزن والحداد مع عائلات الضحايا التي نقدم لها تعازينا العميقة جراء هذا الحادث المأساوي الرهيب". 

وأشارت الحصيلة الأخيرة التي قدمتها وزارة الدفاع الوطني إلى هلاك 257 راكبا من بينهم 10 أفراد من طاقم الطائرة. ويعتبر أغلب ضحايا هذا الحادث المأساوي عناصر من الجيش الوطني الشعبي و أفراد عائلاتهم. 

ويذكر أن الطائرة من نوع إليوشين والتي تضمن الرحلة الجوية بوفاريك-تندوف-بشار، قد تحطمت في حدود الساعة 7 و50 دقيقة بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك داخل حقل زراعي خال من السكان.

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حادث بوفاريك: تأدية صلاة الغائب في المسجد الكبير لباريس 
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 17:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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