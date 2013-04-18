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الرئيس بوتفليقة يعين بن صالح لتمثيله في القمة ال29 لجامعة الدول العربية بالمملكة العربية السعودية 

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات
الرئيس بوتفليقة يعين بن صالح لتمثيله في القمة ال29 لجامعة الدول العربية بالمملكة العربية السعودية 

الجزائر -  عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتمثيله في القمة ال29 لجامعة الدول العربية  التي ستنعقد من 14 إلى 16 أبريل بمدينة الدمام قرب الظهران (المملكة العربية السعودية)، حسبما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية اليوم الجمعة.

وأكد ذات البيان أنه "تلبية للدعوة التي وجهها له خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، عين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح لتمثيله في القمة ال29 للجامعة العربية التي ستنعقد من 14 إلى 16 أبريل بمدينة الدمام بالقرب من الظهران".

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه "بهذه المناسبة سيكون السيد بن صالح مرفوقا بالسيد عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية".

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الرئيس بوتفليقة يعين بن صالح لتمثيله في القمة ال29 لجامعة الدول العربية بالمملكة العربية السعودية 
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 17:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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