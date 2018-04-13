سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من ملوك ورؤساء العديد من الدول 

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقيات تعازي من طرف رؤساء العديد من الدول ومنظمات دولية عبروا له فيها عن تعاطفهم مع الجزائر إثر تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، يوم الأربعاء الفارط، بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك التي خلفت 257 ضحية.
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وجاءت برقيات التعازي المتضامنة مع الشعب الجزائري من طرف رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون، وإيران حسن روحاني، والسيشل داني فور، و رئيس الحكومة الروسي ديميتري ميدفيديف.
كما جاءت برقيات التعازي من طرف رئيس مجلس الشعب الأعلى لكوريا الشمالية كيم يونغ نام، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد.