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سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من ملوك ورؤساء العديد من الدول 

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 17:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرات
سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من ملوك ورؤساء العديد من الدول 

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، برقيات تعازي من طرف رؤساء العديد من الدول ومنظمات دولية عبروا له فيها عن تعاطفهم مع الجزائر إثر تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، يوم الأربعاء الفارط، بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك التي خلفت 257 ضحية.

إقرأ أيضا: تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك: وفاة 257  راكبا من بينهم 10 من طاقم الطائرة

وجاءت برقيات التعازي المتضامنة مع الشعب الجزائري من طرف رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون، وإيران حسن روحاني، والسيشل داني فور، و رئيس الحكومة الروسي ديميتري ميدفيديف.

كما جاءت برقيات التعازي من طرف رئيس مجلس الشعب الأعلى لكوريا الشمالية كيم يونغ نام، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد.

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سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: الرئيس بوتفليقة يتلقى برقيات تعازي من ملوك ورؤساء العديد من الدول 
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 17:32     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 0 مرة   شارك

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