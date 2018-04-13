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جثمان المجاهد صالح بوجمعة يوارى الثرى بمقبرة القبية بمدينة سكيكدة

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

سكيكدة -  ووري الثرى بعد ظهر اليوم الجمعة بمقبرة القبية  بوسط مدينة سكيكدة جثمان المجاهد و الدبلوماسي السابق صالح بوجمعة (83 سنة)  بحضور جمع غفير يتكون من أقارب الراحل و مجاهدي المنطقة و رئيس المجلس الشعبي  الوطني السعيد بوحجة.

وأكد إبن أخت الفقيد السيد غاني لحواولة في تصريح لـ (وأج) أن المجاهد و  الدبلوماسي السابق صالح بوجمعة الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي بواشنطن  (الولايات المتحدة الأمريكية) "قد دافع بكل شجاعة و نكران الذات عن الجزائر  إبان ثورة التحرير المظفرة كما عمل من أجل تنمية بلده".

وقد التحق الفقيد و هو من مواليد 18 أبريل 1935 بسكيكدة في سن مبكرة بصفوف  الثورة بالولاية التاريخية الثانية (الشمال القسنطيني) و تقلد عدة مسؤوليات  قبل أن يعين مسؤولا عن المنطقة الرابعة بالولاية الثانية التاريخية.

وغداة الاستقلال واصل الراحل مسيرته من أجل تنمية البلاد و تقلد عديد  المسؤوليات بالجيش الوطني الشعبي قبل أن يعين سفيرا للجزائر بعديد البلدان من بينها سوريا و الأردن و لبنان.

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جثمان المجاهد صالح بوجمعة يوارى الثرى بمقبرة القبية بمدينة سكيكدة
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 16:33     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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