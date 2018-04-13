جثمان المجاهد صالح بوجمعة يوارى الثرى بمقبرة القبية بمدينة سكيكدة

وأكد إبن أخت الفقيد السيد غاني لحواولة في تصريح لـ (وأج) أن المجاهد و الدبلوماسي السابق صالح بوجمعة الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) "قد دافع بكل شجاعة و نكران الذات عن الجزائر إبان ثورة التحرير المظفرة كما عمل من أجل تنمية بلده".
وقد التحق الفقيد و هو من مواليد 18 أبريل 1935 بسكيكدة في سن مبكرة بصفوف الثورة بالولاية التاريخية الثانية (الشمال القسنطيني) و تقلد عدة مسؤوليات قبل أن يعين مسؤولا عن المنطقة الرابعة بالولاية الثانية التاريخية.
وغداة الاستقلال واصل الراحل مسيرته من أجل تنمية البلاد و تقلد عديد المسؤوليات بالجيش الوطني الشعبي قبل أن يعين سفيرا للجزائر بعديد البلدان من بينها سوريا و الأردن و لبنان.