التجمع الوطني الديمقراطي: منح مكانة محورية للشباب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية 

وخلال لقاء للحزب حول الشبابي صرح الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي صديق شهاب أنه "يجب على الشباب الانضمام فعليا إلى النشاط السياسي من أجل التكفل بالتحديات و الرهانات التي تواجهها البلاد والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية".
كما أوضح المتحدث أن التجمع الوطني الديمقراطي حدد كهدف له السماح للشباب بأن يكونوا في طليعة الساحة السياسية قصد تلبية تحديات الساعة لاسيما على المستوى السياسي معتبرا أنه يجب على الشباب أن يكونوا "عناصر فاعلة" لا تترقب سياسة الحصص خلال المواعيد الانتخابية.
وأردف يقول "على الشباب تقدير حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وتقدير أيضا التحديات التي نواجهها".
وعن سؤال حول طلب حزب جبهة التحرير الوطني من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الترشح لرئاسيات 2019، صرح السيد صديق شهاب أن مبادرة حزب جبهة التحرير الوطني تندرج في اطار "الاستمرارية و من البديهي أن يدعو الرئيس بوتفليقة الى المضي قدما بالنظر الى كافة الإصلاحات التي بادر بها".
واسترسل يقول أن التجمع الوطني الديمقراطي يبقى "وفيا لالتزاماته السياسية تجاه رئيس الجمهورية".
ومن جهته، أكد وزير المالية السابق عبد الكريم حرشاوي أن الدولة بذلت جهودا معتبرة من أجل تنمية الجزائر بغية الاستجابة لحاجيات السكان.
كما اعتبر أن جل الدول تمر حاليا بصعوبات و مخاطر كبرى لذا من الضروري الحفاظ على "التوازنات الكبرى و الاستقرار المالي" على المدى الطويل.
ويرى هذا المختص في المالية أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتجسد خاصة على المدى الطويل دون ضمان السلم و الاستقرار من أجل تحقيق رفاهية السكان.
ومن جهة أخرى، ترحم التجمع الوطني الديمقراطي و وقف دقيقة صمت على أرواح شهداء تحطم الطائرة العسكرية صبيحة يوم الاربعاء الماضي ببوفاريك (البليدة) الذي خلف 257 قتيلا منهم عشرة افراد من طاقم الطائرة.