﻿كشف وتدمير ست (06) قنابل تقليدية الصنع بباتنة

وأوضح البيان انه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بباتنة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 أفريل 2018، ست (06) قنابل تقليدية الصنع".
وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس/ن.ع.5ي محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ12737 لتري في حين ضبطت مفرزة أخرى بعين قزام/ن.ع.6، كمية من المواد الغذائية تُقدر بـ0،36 طن، يضيف نفس المصدر.
ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، تاجر مخدرات بحوزته 9،5 كيلوغرام من الكيف المعالجي فيما أوقفوا مهربا بحوزته 1476 وحدة من مختلف المشروبات بمعسكر. كما تم توقيف سبعة (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.