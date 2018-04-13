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سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: البابا فرانسيس يعرب عن بالغ الألم الذي ألم به ويشاطر الشعب الجزائري حداده 

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرات

الجزائر - أعرب البابا فرانسيس عن بالغ الألم الذي ألم   به و لفت إلى أنه  يتقاسم من خلال الصلاة آلام عائلات الضحايا وجميع   الأشخاص ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية الذي وقع صبيحة الأربعاء ببوفاريك (البليدة) و الذي خلف 257  ضحية من بينهم 10 افراد من طاقم الطائرة . 

ولدى تلقيه " النبأ الحزين" يوم وقوع حادث تحطم  الطائرة  العسكرية أعرب  البابا فرانسيس في برقيته عن بالغ الألم الذي ألم به واصفا حادث التحطم  "بالكارثة الجوية الأسوأ من نوعها في تاريخ الجزائر". وجاء في برقيته التي تحمل توقيع أمين سر دولة  حاضرة الفاتيكان الكاردينال  بيترو  بارولين والتي بعثها الى رئيس أساقفة الجزائر العاصمة المطران  بول  ديفاج  أن البابا  فرانسيس لفت الى أنه  يتحد من  خلال الصلاة  مع آلام عائلات  الضحايا و جميع  الأشخاص الذين يعانون من هذه المأساة و يتحد مع  حداد الشعب  الجزائري برمته.

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سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك: البابا فرانسيس يعرب عن بالغ الألم الذي ألم به ويشاطر الشعب الجزائري حداده 
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 5 مرة   شارك

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