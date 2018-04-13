مساهل: الجزائر تطالب بإصلاح عميق لجامعة الدول العربية

الرياض - دعا وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، في كلمته يوم الخميس بالرياض أمام الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة التاسعة والعشرين لجامعة الدول العربية إلى تسريع عملية إصلاح جامعة الدول العربية حتى تتمكن من مواجهة التحديات التي يواجهها العالم العربي، بما في ذلك انتشار الأزمات والصراعات ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

كما ذكر بأن الجزائر قد سبق لها أن دعت في العديد من الاجتماعات السابقة لأجهزة الجامعة العربية لإصلاح عميق للمنظمة العربية.

وفيما يتعلق بالأزمات والنزاعات المنتشرة في العالم العربي. أكد عبد القادر مساهل على موقف الجزائر الداعي إلى ترقية الحلول السياسية للأزمات التي تهز بعض الدول العربية. في إطار احترام سيادة الدول وإرادة الشعوب بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وتطرق أيضا السيد مساهل إلى القضية الفلسطينية، مذكرا أن هذه القضية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات خطيرة وأنه يتعين على العالم العربي أن يتعامل مع مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تقوض عملية السلام، مؤكدا، في هذا السياق، على موقف الجزائر الداعم للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

كما تناول السيد مساهل مسألة مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن الانتصارات المحققة ضد الجماعات الإرهابية في بعض المناطق تؤدي إلى تفشي ظاهرة عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مع كل المخاطر التي ترتبط بها.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد أمن الدول و تعزيز التعاون الدولي للتعامل معها.