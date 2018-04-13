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الرئيس بوتفليقة هو "الذي يقرر اذا كان يريد الترشح" والشعب هو الذي سيفصل  

  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات

باريس - أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، اليوم  الخميس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "هو الذي سيقرر إذا كان يريد  الترشح و ان الشعب هو الذي سيفصل".

وصرح السيد مساهل في حديث خص به صحيفة "لوموند" الفرنسية صدر اليوم الخميس  على موقعها الالكتروني انه "منذ قدومه قام بعمل عظيم حيث كنا في سنة 1997  تقريبا في عزلة و بعد 20 سنة أصبحنا بلدا مستقرا وآمنا. و مع ذلك فهو الذي  سيقرر اذا كان يريد الترشح و ان الشعب هو الذي سيفصل".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه عكس ما تفكر فيه صحفية اليومية  المسائية الفرنسية ، فان الرئيس بوتفليقة و خلال خرجته الأخيرة إلى الجزائر  العاصمة "لم يبدوا متعبا" مذكرا بانه تعرض منذ خمس سنوات الى وعكة صحية سببت  له بعض المشاكل الصحية.

وأوضح في ذات السياق انه "لم يبدوا متعبا. فقد تعرض منذ خمس سنوات الى وعكة  سببت له بعض المشاكل الصحية إلا أن الرئيس يقود البلاد و قد كان على موعد يوم  الاثنين مع شعبه. وهو حاضر بقوة.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس بوتفليقة هو "الذي يقرر اذا كان يريد الترشح" والشعب هو الذي سيفصل  
  أدرج يـوم : الجمعة, 13 نيسان/أبريل 2018 15:21     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

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